Ben Affleck cede a su relación con Jennifer López en las redes sociales

El actor compartió su demanda de privacidad en el nuevo documental de Amazon Prime de su esposa, "The Greatest Love Story Never Told", que pone toda su relación bajo un microscopio, por lo que su confesión es irónica. Ben inicialmente quería mantener su romance reavivado en secreto.

Explica: "Al volver a estar juntos, dije: 'Escucha, una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales'". Sin embargo, luego se dio cuenta de que no estaba siendo justo, ya que Jen utiliza mucho las redes sociales y tiene cientos de millones de seguidores.

Una vez que consideró esto, Ben dice que cedió, añadiendo: "Es algo como te fueras a casar con un capitán del barco y dices, "Bueno, no me gusta el agua". Terminó diciendo: "Solo somos dos personas con diferentes tipos de enfoques tratando de aprender a comprometerse".

De hecho, Jennifer confirmó en un documento que su marido no es realmente un fan de los focos, pero lo llamó su musa para su noveno álbum de estudio, "This Is Me... Now". Por lo tanto, él fue parte de la historia le guste o no, y parece que le parece bien.