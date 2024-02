Un actor de la fallida atracción relata su experiencia

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Ah, y no son solo los asistentes están descontentos, Paul alega que no le han pagado las 500 libras (aproximadamente $633) por su tiempo y trabajo. Él le dice a TMZ: "Nadie se ha puesto en contacto conmigo en absoluto. Ha sido un silencio total de parte de ellos".

Paul dice que esta no es la primera vez que la empresa detrás de la exposición ha fracasado al momento de realizar un evento temático, afirma que han tratado de sacar esto adelante en el pasado, pero parece que los intentos anteriores no funcionaron.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!