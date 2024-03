Kate Winslet dice que Ozempic suena "terrible" tras enterarse de su uso

You have notifications blocked

Hoy en día, cuando la gente trata de hacer comentarios sobre el peso de Kate, ya no engancha para nada y se apresura en llamarles la atención al instante. Es seguro decir, que Kate ha tenido malas experiencias con el tema, por lo que sus sentimientos sobre Ozempic no son tan sorprendentes.

La actriz tropezó con todo el asunto de Ozempic mientras hablaba con The New York Times Magazine , donde explicó que había oído rumores sobre "una píldora que la gente está tomando o algo así", pero ella no sabía exactamente lo que era.

