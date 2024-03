Masuimi Max, modelo de Playboy y Maxim, murió de sobredosis y fentanilo

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Kimberly, la ex mujer de Hugh Hefner, defiende a Hef y critica a Crystal y a sus ex novias

Incluso actuó junto a Samuel L. Jackson e Ice Cube , después de haber jugado un papel no acreditado en la película de acción de 2005 "xXx: State of the Union". Por si no lo saben, se puede ver a Masuimi en la película como la novia del rapero Xzibit .

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!