Lindsay Lohan es recibida como A-Lister durante la gira promocional de su película

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

La actriz se entregó plenamente a su regreso a los focos el jueves mientras llegaba a los estudios de NBC para promocionar su próxima película de Netflix "Irish Wish", que está previsto que salga el 15 de marzo, y si esto no grita lista A, no sabemos qué lo haría.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!