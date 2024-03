Ariana Grande dice a sus fans que dejen en paz a Dalton Gomez por 'Eternal Sunshine'

You have notifications blocked

Curiosamente, ella no dijo exactamente que la canción no es sobre Dalton, en cambio, su punto parece ser que eso fue lo que pasó y ahora están bien. Y tú también deberías estarlo.

En su intento de calmar las cosas de una vez por todas, agregó: "No me están apoyando. Todo lo contrario. Aunque este álbum recoge un montón de momentos dolorosos, también está entretejido con una línea de amor profundo y sincero. Si no pueden oírlo, por favor, escuchen con más atención. Gracias".

Ari publicó una demanda muy clara el sábado, diciendole a sus fans: "Solo quería decir que cualquier persona que le esté enviando mensajes de odio a la gente de mi vida sobre la base de su propia interpretación de este álbum, no me está apoyando y está haciendo absolutamente lo opuesto (y también está totalmente malinterpretando la intención detrás de mi música). Les pido que por favor no lo hagan".

