Wendy Williams se enfrenta a un embargo fiscal por un saldo impagado de más de 500.000 dólares

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

A partir de ahora, no parece haber ninguna evidencia de que el embargo se haya tratado todavía, pero es posible que Wendy ya haya aclarado esto. Nos pusimos en contacto con el tutor designado por el tribunal para ver sus finanzas, pero no hay respuesta todavía.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!