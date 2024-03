Regina King se emociona al hablar sobre la muerte de su hijo Ian

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Waiting for your permission to load the Instagram Media.

Regina King piensa que el dolor es como el amor que no encuentra un lugar hacia donde ir, y que está tratando de celebrar a su hijo por todo lo que es. Ella incluso utiliza el tiempo presente para referirse a él, pues dice que Ian está siempre con ella. King añade que realmente no ha tenido tiempo de meditar sobre la decisión de Ian, la que dice que entiende, porque es claro para ella que él ya no quería estar aquí.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!