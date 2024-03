Oprah dice que dejó la junta de WeightWatchers para evitar conflictos de intereses

You have notifications blocked

El especial de Oprah "Shame, Blame and the Weight Loss Revolution" se emite el lunes.

La salida de Oprah de WeightWatchers se supo hace dos semanas, cuando anunció que iba a donar todas sus acciones de la compañía al National Museum of African American History and Culture. Por supuesto, también admitió recientemente que ella misma toma medicamentos para perder peso .

Oprah Winfrey dice que renunció al directorio de WeightWatchers después de casi una década "porque no era apropiado" y no quería parecer poco ética.

