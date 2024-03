Kate Middleton aparece en un nuevo video disfrutando con William

You have notifications blocked

Por cierto, para todos los escépticos que no pueden creerlo, hemos profundizado en los metadatos y no hay duda alguna, esto fue filmado el sábado cerca de la casa del Príncipe y la Princesa de Gales en Windsor. Así que sí, es un video legítimo.

Y añade: "Fui a mi carro y cuando salieron de la tienda me limité a filmarlos. Creo que salieron por una puerta del recinto. Desaparecieron y no vi ningún vehículo. Solo quería compartir con mi familia las imágenes y mostrar lo normales que eran".

Uno de los testigos que los vio, Nelson Silva , dice: "Me fijé en un par de panes que estaban eligiendo, hasta que la mujer giró la cara y me pareció que la había visto en algún lugar. Me resultaba familiar. La conocía de alguna parte".

Sus tres hijos no estaban con ellos, pero The Sun afirmó que pasaron la primera parte de su sábado viéndolos practicar deportes. No había pruebas reales para respaldar el informe, pero ahora, una imagen de ella ha salido a la luz, y es 100% real.

