Blanket Jackson le pide a un tribunal que su abuela no use la herencia de MJ para pagar a sus abogados

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Parece que la familia no está totalmente de acuerdo en esto. Los jueces aún no se han pronunciado.

Por la forma en que Blanket lo explica en los documentos, la apelación tiene pocas posibilidades de ganar y dice que no cree que beneficie a los beneficiarios del fideicomiso, por lo que simplemente no quiere pagar por ello, pero Katherine sí.

Sin embargo, Katherine ha decidido apelar al fallo, un movimiento del que Blanket no quiere ser parte, y más importante, no quiere que la herencia de su padre pague estas facturas legales. Como saben, él es uno de los herederos, por lo que el dinero es muy importante.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!