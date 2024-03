El príncipe Harry y Meghan Markle le desean lo mejor a Kate Middleton en medio de su diagnóstico

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Blanket Jackson le pide a un tribunal que su abuela no use la herencia de Michael Jackson para pagar a sus abogados

Blanket Jackson le pide a un tribunal que su abuela no use la herencia de Michael Jackson para pagar a sus abogados

No hace falta decir que la relación de Harry y Will se ha fracturado en los últimos años, especialmente después de que Harry y Meghan dejaran a la familia real para empezar una nueva vida aquí en California.

Como informamos, Meg y Harry estuvieron en Los Ángeles el jueves en la noche en una exposición de arte y no había ninguna señal de que supieran sobre la noticia de Kate. No está claro si eran conscientes de su diagnóstico o no, pero en cualquier caso están enviándole su cariño.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!