Encuentran el cuerpo de Riley Strain, desaparecido hace dos semanas en Nashville

En su lugar, parece que Strain se perdió y se dirigió hacia el río, donde diferentes testigos lo vieron esa noche. Esto fue confirmado luego de que encontraran su tarjeta bancaria cerca de la zona también. Los equipos de búsqueda llevaban días rastreando el río y no habían encontrado nada hasta hoy. No se sabe quién lo encontró.

8:30 AM PT -- La policía acaba de dar una conferencia de prensa y proporcionó más detalles sobre cómo fue encontrado exactamente Riley. Dicen que su cuerpo fue descubierto alrededor de las 7:28 AM CT por un trabajador que remover un objeto del río y con ello provocó que el cuerpo saliera a la superficie.

