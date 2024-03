La princesa de Gales, Kate Middleton, anuncia que tiene cáncer

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Blanket Jackson le pide a un tribunal que su abuela no use la herencia de Michael Jackson para pagar a sus abogados

La gente no se creyó que fuera Kate, y los memes y las bromas no hicieron más que continuar, con las teorías de la conspiración a toda marcha. Después de eso, ocurrió el desastre de la foto del Día de la Madre.

Kate dice: "En enero, me sometí a una cirugía abdominal mayor en Londres y en ese momento, se pensó que mi condición no era cancerosa. La operación salió bien. Sin embargo, las pruebas realizadas tras la operación revelaron que había presencia de cáncer. Por ello, mi equipo médico me aconsejó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva, y ahora estoy en las primeras fases de ese tratamiento".

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!