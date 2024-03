Un pasajero antisemita de American Airlines es golpeado en la cabeza y expulsado del avión

You have notifications blocked

Blanket Jackson le pide a un tribunal que su abuela no use la herencia de Michael Jackson para pagar a sus abogados

Pero cuando le suelta un insulto antisemita a una azafata, se puede ver la conmoción en la cara de todos los pasajeros, pero a él no le importa y continúa gritando: "¡Estoy tratando de llegar a mi país de origen y todos ustedes me han hecho más difícil llegar!".

