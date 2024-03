Irlanda espera que Lindsay Lohan pueda impulsar el turismo en su país

You have notifications blocked

Por cierto, toneladas de personas pueden estar viendo "Irish Wish", pero eso no significa que les está encantando. La película tiene un decepcionante 37% en Rotten Tomatoes.

"Irish Wish" se estrenó el pasado fin de semana en Netflix, llegando a más de 1 millón de hogares durante el fin de semana, según algunos informes, incluso mejor que su película de Navidad, "Falling for Christmas" de 2022.

A pesar de sus esperanzas, nos dicen que aún no saben si "Irish Wish" ha tenido algún impacto, pero esperan ver uno pronto. Además, están soñando que el fácil acceso de la película a través del streaming mantendrá a la gente interesada durante muchos años.

El Turismo de Irlanda también está estudiando el impacto que otras películas y series de televisión han tenido en la actividad del país. Destacan el aumento que experimentó el país vecino, Irlanda del Norte, tras el rodaje de "Juego de Tronos", y el gran número de personas que acudieron a Inis Mor y a la isla de Achill para ver las localizaciones de "The Banshees of Inisherin".

