Estrellas de "Jersey Shore" anuncian sus compromisos, el de Sammi es real, el de Vinny no

El compromiso de Sammi Sweetheart con su novio Justin May , de hecho, sucedió. La personalidad de MTV le aseguró a sus seguidores que su relación no era una broma del Día de los Inocentes, sino que Justin le hizo la pregunta el 16 de marzo, pero tomaron la arriesgada decisión de compartir la noticia y las primeras fotos del anillo, el 1 de abril.

Los anuncios de compromiso de las estrellas de "Jersey Shore" Sammi Giancola y Vinny Guadagnino no fueron parte de las bromas del April Fool... Bueno, no del todo.

