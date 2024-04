A Baron Davis le gusta la decisión de Bronny James de entrar al Draft de la NBA: "Puede ser mejor"

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

"Es más fluido", dijo Davis sobre la NBA. "No te entrenan a cada momento. No estás jugando en zona todo el tiempo. Por lo que he visto de Bronny, es un point guard atlético e inteligente. Sabe lanzar el balón. Así que, si yo fuera él, también lo intentaría".

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!