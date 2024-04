El hermano de Kate Hudson admite que engañó a su mujer antes de la boda y no se arrepiente

Sibling Revelry with Kate Hudson and Oliver Hudson

Él explica: "Cuando me comprometí, algo sucedió psicológicamente y entré en una espiral y fui infiel y estaba engañando y estaba loco. Nunca me pillaron. Le conté todo porque no podía vivir conmigo mismo y casarme y estar casado y tener hijos con este tipo de peso".

Waiting for your permission to load the Instagram Media.

También hay algo más, Oliver dice que él y Erinn hicieron mucha terapia y que al final no admitió su hiriente acción porque cree que no sería quien es hoy sin haber pasado por eso.

Oliver dice: "No estoy seguro de tener muchos remordimientos, fue una elección que hice, ya fuera positiva o negativa. En general, he tomado decisiones horribles en mi vida. Podría pensarse que me arrepiento de haberlo hecho, pero no sé quién sería si no hubiera tomado esa decisión".