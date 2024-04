La madre de Riley Strain dice que este le dijo que su bebida tenía un sabor raro antes de morir

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Por supuesto, esto no quiere decir nada per se, pero sí conduce a la posibilidad de que haya sido drogado. Hay que tener en cuenta que la vida nocturna de Nashville ha sido objeto de múltiples intentos de este tipo de delitos en los últimos años. Definitivamente, significa algo y no está fuera del ámbito de lo que podría haber sucedido.

Michelle dice que Riley afirmó que la bebida sabía a barbacoa y que no era un cóctel agradable. Michelle dice que le dijo a Riley que probablemente no debería beberlo entonces.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!