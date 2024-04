Matty Healy rompe el silencio sobre el nuevo álbum de Taylor Swift, no lo ha escuchado

You have notifications blocked

Sin embargo, no se puede decir lo mismo de Joe, por no hablar de todos los otros ex que ha destruido en su música. Teniendo eso en cuenta, Matty salió relativamente ileso, esto a pesar de que los Swifties sentían que era un mal tipo y no merecía estar con ella.

El hecho es que puede que no haya nada a lo que reaccionar, porque Taylor no lo destrozó en el álbum, así que tal vez por eso no está preocupado.

Palabras amables de Healy, que se separó de Taylor Swift después de haber salido durante un mes el año pasado. Toda la ruptura pareció muy amistosa, así que no es de extrañar que no esté hablando mal de T-Swizzle.

Como hemos dicho, Healy se hizo el tonto y dijo que no sabía de lo que estaba hablando el fotógrafo (lo que es mentira, por supuesto que 100% lo sabe). Curiosamente, Matty dice que no ha escuchado la mayor parte del álbum de Tay, pero que está seguro de que es sólido. Touché, señor.

Recuerden, la nueva canción de Taylor "But Daddy I Love Him" aparentemente menciona a Healy y las críticas que rodearon su aventura relámpago luego de su ruptura con Joe Alwyn el año pasado. Aunque se trata más que de una sola diss track para sus fans.

