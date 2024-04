Neil Tennant de Pet Shop Boys no cree que Taylor Swift tenga grandes éxitos

El músico británico criticó el estatus de Taylor en la lista A mientras conversaba recientemente con The Guardian , afirmando que no tiene suficientes éxitos como para ser un icono tan grande como Michael Jackson . Se puede decir que su polémica declaración tuvo reacciones mixtas por la forma en que respondió la gente.

Tennant dijo: "Taylor Swift me fascina como fenómeno porque es muy popular y me gusta todo el asunto, pero cuando escucho los discos ... Para un fenómeno tan grande, ¿dónde están las canciones famosas? ¿Cuál es el 'Billie Jean' de Taylor Swift?".

Cuando le mostraron la canción "Shake It Off" como ejemplo de uno de sus éxitos, Neil redobló la apuesta, defendiendo que no es tan buena como el hit de Michael Jackson, y simplemente no es memorable. Neil alabó la capacidad vocal de Taylor, pero reiteró que no está impresionado con la discografía de Tay.