Taylor Swift parece hablar sobre su novio Travis Kelce en una nueva canción

Eso sí, Taylor no ha dicho oficialmente que la canción es sobre Travis Kelce. En un momento, ella parece hacer alusión a un viejo amor, "Porque el signo en su corazón / Dijo que todavía está reservado para mí", por lo que podría ser acerca de su aventura con Matt Healy o sobre su ex de muchos años, Joe Alwyn . Es difícil de saber con seguridad.

Su nuevo álbum "The Tortured Poets Department" salió el viernes y su canción "The Alchemy" pinta la imagen de un floreciente romance con un montón de jerga de futbolística y un montón de sus fans están bastante seguros de que es un guiño a su nuevo novio.

