Dan Schneider demanda a "Quiet on Set" por pintarlo falsamente como un abusador sexual de menores

Dan Schneider está llevando a los productores de "Quiet on Set" a los tribunales, alegando que lo difamaron al retratarlo falsamente como un abusador sexual de niños mientras estaba en Nickelodeon, arruinando su reputación.

El famoso productor de televisión acaba de presentar una demanda por difamación obtenida por TMZ, que arremete contra la docuserie y sus creadores, incluyendo Warner Bros. Discovery, Maxine Productions, Sony Pictures Television y otros, por insinuar falsamente que abusó sexualmente de los niños que trabajaron en sus programas en el pasado.

Los abogados de Dan no se andan con rodeos y están criticando a "Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV", como un "ataque deliberado". Como ustedes saben, Dan creó "The Amanda Show", "Drake & Josh", "Zoey 101", "iCarly" y "Victorious" durante su mandato en Nickelodeon, y en "Quiet On Set", fue el foco principal.

Play video content 3/19/24

La demanda de Dan alega que la docuserie utilizó técnicas de edición manipuladoras para crear una falsa impresión de Schneider. La demanda afirma que los acusados intentaron meter a Schneider en el mismo saco que los otros 2 delincuentes sexuales infantiles condenados que trabajaron en algunos de los programas de Nickelodeon. Dice que los acusados lo hicieron todo por "clics, ratings y vistas, o en palabras simples, por dinero".

Como dicen sus abogados, "Schneider no tenía conocimiento de los abusos, no fue cómplice de los abusos, condenó los abusos una vez descubiertos y, lo que es más importante, no fue él mismo un abusador sexual infantil".

Dan continúa afirmando que "Quiet on Set" utilizó declaraciones engañosas y técnicas de edición en el tráiler y en varios episodios para crear falsamente la impresión de que era un pedófilo. Por ejemplo, el abogado señala el tráiler, donde su ascenso y éxito en Nickelodeon estaba ligado a lo que la serie describió como "uno de los capítulos más oscuros".

A continuación, el tráiler llevaba a un gráfico de "True Crime Event", implicando falsamente que el productor había cometido un delito contra los niños. La demanda afirma que los productores ignoraron deliberadamente a las personas que podrían socavar su narrativa.

Schneider, sin embargo, admite en la demanda que estaba ciego a algunos de sus malos comportamientos hacia sus colegas, subordinados y miembros del reparto, pero insiste en que tal comportamiento no estuvo de ninguna manera relacionado con abusos sexuales.

Play video content 3/19/24

Él le dice a TMZ: "Recientemente, la docuserie "Quiet on Set" puso de relieve los errores que cometí y el mal juicio que exhibí durante mi tiempo en Nickelodeon, la mayoría de los cuales ocurrieron hace décadas durante los comienzos de mi carrera como productor, en programas como Tollin / Robbins Productions. No hay duda de que a veces fui un mal líder. Me disculpo sinceramente y me arrepiento de ese comportamiento, y seguiré asumiendo la responsabilidad por ello".

Aun así, dice que no tuvo más remedio que emprender acciones legales, afirmando que la docuserie es un intento de engañar a los espectadores para obtener índices de audiencia.

Y añade: "Fueron más allá de la verdad e insinuaron falsamente que estaba involucrado o que había propiciado crímenes horribles por los que depredadores de niños han sido procesados y condenados. No tengo ninguna objeción con que cualquiera destaque mis falencias como jefe, pero está mal sugerir erróneamente a millones de personas la falsa percepción de que estuve implicado de algún modo en actos atroces como los cometidos por los depredadores de menores".