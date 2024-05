Anne Hathaway protagoniza un incómodo y divertido momento en "The Tonight Show"

You have notifications blocked

Anne Hathaway niega que Harry Styles y Olivia Wilde inspiraran "Idea of You"

Stephen Colbert , por supuesto, es el competidor de Jimmy y presentador de "The Late Night With Stephen Colbert".

Entonces Jimmy hilarantemente vino al rescate, explicando: "No, no leemos. Esto es el "Tonight Show". Sí, tienes que ir a Stephen Colbert si quieres conseguir gente que lea libros".

La actriz se sentó con Jimmy Fallon esta semana para promocionar su nueva película, "The Idea Of You", basada en la novela de 2017 del mismo nombre escrita por Robinne Lee .

Anne Hathaway aprendió por las malas que la mayoría de la gente ya no lee libros, o al menos es así si ves el "The Tonight Show".

