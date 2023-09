Whoopi Goldberg pregunta a Alyssa Farah si está embarazada en 'The View'

Whoopi Goldberg le hizo pasar un momento bastante incómodo en "The View" a otra de las panelistas, cuando le preguntó a la ex empleada de la Casa Blanca, Alyssa Farah , si estaba embarazada mientras estaban en vivo en la televisión.

Ella dijo que su suegra estaba entre el público, por lo que no era el mejor momento para sacar el tema y, finalmente, preguntó de vuelta lo que la mayoría de las mujeres harían después de una pregunta como esa -- "¿Parezco embarazada?" Como si no fuera suficientemente incómodo, Whoopi respondió que "Sí".

No hay que olvidar que "The View" ha vuelto a emitirse en medio de la huelga de guionistas y actores, junto con otros programas como "The Talk", "The Jennifer Hudson Show" y "Real Time with Bill Maher".