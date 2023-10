La causa de la muerte de Matthew Perry sigue siendo un misterio, la autopsia está pendiente

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

'Friends' Star Matthew Perry Dead at 54 ... After Apparent Drowning

Parents Arrive at Home Where 'Friends' Star Died

Matthew Perry Parents Arrive at Home Where 'Friends' Star Died ... Dispatch Audio References Drowning

Admitted To 55 Per Day Pill Habit

Interview With Diane Sawyer Last Year ...

Matthew Perry Interview With Diane Sawyer Last Year ... Admitted To 55 Per Day Pill Habit

No Illicit Drugs but Prescriptions Found at Home of Drowning

Matthew Perry No Illicit Drugs but Prescriptions Found at Home of Drowning

Sticks It to SAG w/ Halloween 'Stume

Megan Fox Sticks It to SAG w/ Halloween 'Stume ... Well, Eh, Sorta-ish

Angelina Jolie Strong Stance on Israel-Palestine ... Gaza Bombing Not Justified

Magic Johnson New Billionaire!!! 4th Athlete to Hit Milestone

Cause of Death Still a Mystery

Matthew Perry Cause of Death Still a Mystery ... Autopsy Pending

Feeler of the Boxer-ed Moon!!!

New Model GF Stars In ...

Leo DiCaprio New Model GF Stars In ... Feeler of the Boxer-ed Moon!!!

No hace falta decir que el fallecimiento de Matthew envió ondas de choque en todo Hollywood. Teniendo en cuenta su historial con el abuso de sustancias , se ha especulado que podría estar en juego, pero hasta ahora, no hay ninguna indicación de que ese sea el caso.

Tampoco han informado el motivo de la muerte, aunque nuestras fuentes nos han dicho que no hay rastros de actividad sexual y no se encontraron narcóticos ilícitos en el lugar.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!