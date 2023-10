Matthew Perry muere a los 54 años

Aunque "Friends" fue su mayor éxito, estuvo involucrado en innumerables programas de televisión a lo largo de los años; como "Boys Will Be Boys", "Growing Pains", "Silver Spoons", "Charles in Charge", "Sydney", "Beverly Hills, 90210", "Home Free", "Ally McBeal", "The West Wing", "Scrubs", "Studio 60 on the Sunset Strip", "Go On", "The Odd Couple" y muchos más.

También actuó en un puñado de películas memorables (la mayoría de comedia), como 'Fools Rush In', 'The Whole Nine Yards', 'Three to Tango', 'The Kid', '17 Again', 'Getting In' y muchas otras. Su última actuación fue en una miniserie de televisión en 2017.