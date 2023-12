Jerry O'Connell dice que John Stamos debería haberle dicho a Rebecca sobre sus memorias

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Life's Improving, But Nature's Not ...

Jeff Bezos Life's Improving, But Nature's Not ... Outer Space Is Solution!!!

Parenthood Has Been Easy W/ Cordae

Naomi Osaka Parenthood Has Been Easy W/ Cordae ... 'Really Good Foundation'

Shaq Giannis Shoulda Gotten Game Ball ... Not Pacers Rookie

... Can't stop the feeling!!!

Bill Gates Se suelta bailando con Justin Timberlake ... Can't stop the feeling!!!

... Can't Stop the Feeling!!!

Bill Gates Cuts Loose Dancing to J. Timberlake ... Can't Stop the Feeling!!!

Down To Talk To Draymond Green

Metta World Peace Down To Talk To Draymond Green ... After Latest Suspension

BELOW DECK CHARTER GUESTS ARRESTED Allegedly Filled Prescriptions Using Cast Members' Names

No More Ozempic Shaming!

'Botched' Dr. Terry Dubrow Praises Oprah For Weight-Loss Meds Honesty ... No More Ozempic Shaming!

Pleads Guilty To Misdemeanor In Airport Outburst Case

Pacman Jones Pleads Guilty To Misdemeanor In Airport Outburst Case ... Apologizes To Cops

About Comments in Tell-All

Jerry O'Connell Stamos Should've Warned My Wife About Comments in Tell-All

... It's Not Dodger!!!

Shohei Ohtani Reveals Dog's Name ... It's Not Dodger!!!

Para aquellos que no lo saben, John se abrió sobre su relación pasada con Rebecca y no se refirió muy bien a ella, llamándola "el diablo", y previamente al lanzamiento del libro, le dijo a Howard Stern que creía que su matrimonio nunca habría funcionado.

Fuimos a ver a Jerry el jueves en Nueva York y le preguntamos qué pensaba de los libros que incluyen comentarios sobre otras personas, especialmente sobre sus ex. No mencionamos a Stamos, pero Jerry no es tonto, y sabía exactamente por qué estábamos haciendo la pregunta.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!