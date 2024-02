Glen Powell abandona la fiesta previa a los Grammy con varias modelos

Basta con mirar a esas caras. Grandes sonrisas y ojos atentos, parece que Powell era el alma de la fiesta. No es de extrañar, ya que el tipo no solo es guapísimo, ¡sino también muy divertido!

Glen claramente está avanzando en el mundo de las citas, recordemos que su ex novia -Gigi Paris- lo dejó en medio de especulaciones de que estaba interesado en Sydney Sweeney de Euphoria, los dos protagonizaron la comedia romántica "Anyone But You" y las fotos en el set se veían bastante coquetas para ser honestos.

En pocas palabras, ¡"Anyone But You" es solo el título de una película, porque parece que estas damas no estaban interesadas en Anyone But Glen!