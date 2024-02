Sean Evans, presentador de "Hot Ones", tiene motivos para sentirse seguro en la cama

You have notifications blocked

De todos modos, durante su reciente relación con Adán, Melissa compartió que Sean pidió que las cosas ean disretas, añadiendo que no han hablado desde entonces. En cuanto a Seaa, Melissa le aseguró a los fans que Sean es un buen tipo y no hay resentimientos.

Melissa, que empezó a salir con el presentador de "Hot Ones" el otoño pasado antes de su rápida separación el Día de San Valentín, dio una visión sincera de su romance relámpago mientras aparecía en el pódcast "No Jumper" esta semana.

Sean Evans no tiene ninguna razón para ser tímido acerca de su virilidad, esto de acuerdo a su ex novia, que resulta, es la estrella porno; Melissa Stratton .

