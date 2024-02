El ex de Reesa Teesa de TikTok estudia emprender acciones legales por "Who TF Did I Marry"

You have notifications blocked

No se puede negar que los videos de Reesa han sido un gran éxito en Internet. Un video acumula más de 11 millones de visitas en TikTok. La cuenta de Reesa también cuenta con casi 32 millones de "me gusta".

No está claro si está considerando un abogado privado en este momento, pero sin duda está reflexionando sobre sus opciones. En resumen, Legion dice que no es la persona que ha sido retratada por Reesa y siente que ha sido agraviado por la historia que ha dicho.

No hace falta decir que el ex de Reesa está sintiendo el contragolpe de los videos de TikToks y afirma que está perjudicando su trabajo en el área de las relaciones públicas, que dice que hace para un hospital. En medio de toda esta vorágine, Legion nos dice que se reunió con unos abogados el lunes en el trabajo para discutir la adopción de medidas legales contra Reesa, a primera vista, parece que su empresa cree que podría haber sido dañado por su narración. Legion dice que apoya cualquier movimiento que puedan hacer.

Legion afirma que él y Reesa estaban teniendo problemas de confianza en un momento dado y que ella trató de reconciliarse supuestamente con él, amenazando con "exponerlo" si no cumplía. Sugiere que no cedió y es por eso que todo esto está saliendo a la luz.

Jerome McCoy , que se hace llamar "Legion" en la ahora infame serie de videos de Reesa "Who TF Did I Marry", que tiene al menos 50 partes en este momento, le dice a TMZ que todo lo que Teresa Johnson (verdadero nombre de Reesa) declaró sobre él es falso.

Por "Who TF Did I Marry"

