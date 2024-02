Tish Cyrus aparece tras denuncia de que "robó" su marido a su hija Noah

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Cualquiera sea el caso, Tish no está lista para hacer frente a las acusaciones todavía. Nos contactamos con Tish y Noah para que hicieran comentarios, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta.

Las afirmaciones también añaden otra capa al drama en el clan Cyrus: los fans han estado sospechando que las cosas no están bien en la familia desde que Miley no mencionó a su padre Billy en el discurso de aceptación de su Grammy a principios de este mes.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!