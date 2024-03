Justin Bieber cumple 30 años, un viaje por la memoria

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Más recientemente, Justin ha estado plagado de problemas de salud, incluyendo el síndrome de Ramsay Hunt que paralizó parte de su cara y lo obligó a cancelar su gira mundial "Justice". Él no ha actuado mucho desde 2022 y no hay ninguna señal de que vaya a pisar los escenarios pronto.

Ha sido un viaje salvaje para Bieber, que primero llamó la atención del super-manager Scooter Braun en 2008. Firmó con Braun y Usher no mucho después, pero, no antes de que tuvieran que superar la oferta de Justin Timberlake.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!