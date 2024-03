Kathy Hilton da pistas sobre la separación de Kyle Richards y Mauricio Umansky

You have notifications blocked

En cuanto a cómo están Kyle y Mauricio luego de su pública ruptura , Kathy dejó claro que están todos muy bien, haciendo sus propias cosas, y destacó la participación de Mauricio en "Dancing With the Stars" como prueba. Esa era su opinión cuando esto se filmó.

La veterana socialité especuló en voz alta que Kyle probablemente no se precipitó en su decisión de separarse del magnate inmobiliario. Como Kathy dijo: "[Kyle] no es una persona compulsiva".

La madre de Paris Hilton hizo su esperado regreso a "The Real Housewives of Beverly Hills" para la segunda parte de la reunión el miércoles y no se contuvo de opinar sobre el matrimonio de su hermana.

