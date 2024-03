Lupita Nyong'o y Joshua Jackson no se pueden quitar las manos de encima en México

You have notifications blocked

En su momento, la actriz de Marvel confirmó que ya no estaba con Selema y procedió a pasear por todo el estado de California con su nuevo novio. Desde entonces, han sido vistos juntos por todas partes y no están intentando ocultar más su amor.

La pareja de actores no pudo quitarse las manos de encima en Puerto Vallarta la semana pasada. Ciertamente, parecían enamorados y por una buena razón: son súper atractivos. Lupita en particular, que está celebrando sus 41 años, se ve increíble.

