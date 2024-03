Detienen de nuevo al marido de Christine Quinn

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Blanket Jackson le pide a un tribunal que su abuela no use la herencia de Michael Jackson para pagar a sus abogados

Nuestras fuentes nos dicen que no ha vuelto a casa desde que se dirigió al hospital con su hijo, y actualmente se encuentra en un lugar seguro con el niño. A pesar de todo, nos informan que Christian no puede entrar a la propiedad por ley.

No está claro quién llamó a la policía, pero fuentes con conocimiento directo nos dicen que Christine no fue quien lo hizo, y lo más importante, nos dicen que ni siquiera estaba en la propiedad en absoluto.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!