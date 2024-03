Kyle Richards le deja un coqueto comentario a Morgan Wade en una foto de Instagram

You have notifications blocked

Los rumores se dispararon fuertemente al mes siguiente, cuando Kyle protagonizó el video "Fall in Love with Me", de Morgan Wade, donde aparecía como el interés amoroso de la cantante en escenas muy sensuales: desde darse de comer hasta compartir un baño de burbujas y casi cerrar los labios, ¡todo el mundo hablaba de ellas!

Todo comenzó cuando la cantante de country compartió un clip suyo en blanco y negro disfrutando de unas papas fritas en un remolque cuando la estrella de "The Real Housewives of Beverly Hills" se abalanzó con lo que sin duda podría leerse como un comentario para coquetear: "Save a horse, ride a cowgirl / Salva un caballo, monta una vaquera 🤠".

