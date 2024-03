Chelsea Lazkani se divorcia de su marido Jeff Lazkani

You have notifications blocked

La ex pareja ha estado casada desde 2017 y se conocieron en Tinder. Jeff ha aparecido en el programa durante la carrera de Chelsea en "Sunset" y aunque no es prominente como un personaje principal, aparece aquí y allá en la vida de CL en la cámara.

En lo que respecta al dinero, Chelsea está pidiendo la manutención del cónyuge, pero curiosamente no le está pidiendo a la corte que le ponga fin a la capacidad de Jeff para pedir pensión alimenticia. No hay mención explícita de un acuerdo prenupcial en los documentos, y no está claro si tienen otro tipo de acuerdo.

