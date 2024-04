Kim Kardashian conversa con un viejo amigo de Kris Humphries en el partido de los Lakers

You have notifications blocked

Pete, que en realidad ayudó a Kim y a Kris a comprar su primera vivienda juntos después de la boda, ha seguido trabajando en el negocio de los bienes raíces. Él está trabajando para The Oppenheim Group y se ha convertido en una estrella de los reality shows por su propia cuenta gracias a "Selling Sunset", etc.

No está claro si Kim y Pete salen mucho por estos días, pero al menos en este encuentro, parecían amigos y lo suficiente como para aparecer públicamente como lo hicieron aquí. Desde que Kim se divorció de Kris, no hemos visto a los dos tipos salir mucho juntos.

Ambos fueron fotografiados conversando y sonriendo mientras veían el partido, justo al lado de Will Ferrell , lo que es interesante teniendo en cuenta su historia. Por si no lo sabías, estos dos se conocen desde hace mucho tiempo.

