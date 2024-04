Nick Viall se casa con Natalie Joy tras casi cuatro años juntos

You have notifications blocked

Luego regresó a la serie para la temporada de Kaitlyn Bristowe , una vez más sin conseguir la rosa final. Nick se convirtió en uno de los favoritos de los fans durante la temporada 3 de "Bachelor in Paradise", donde decidió renunciar a proponerle matrimonio a Jennifer Saviano para encabezar la temporada 21 de "The Bachelor".

Nick Viall ya no es oficialmente un soltero, ya que la ex estrella de reality convertido en presentador se casó con su prometida Natalie Joy durante el fin de semana.

