Los padres de la TikToker Kyle Marisa Roth, vieron un video preocupante antes de morir

Sus padres le dijeron a la policía que no había nada fuera de lo común con Kyle y por ahora, su muerte sigue siendo un misterio. Una autopsia está pendiente y los resultados de toxicología no están en todavía.

Fuentes policiales nos dicen que la llamada inicial entró como una posible sobredosis, pero no hay ningún indicio de drogas en el informe. Todo lo que la policía dice en los documentos es que el caso tiene que ser asumido por el M.E. y que se justifica una autopsia.

Su padre - Robert- le dijo a la policía que había hablado por última vez con Kyle el 8 de abril, mientras que su madre, Jacquie , dijo que no había hablado con Kyle en meses. De cualquier manera, la madre de Kyle dijo que estaba alarmada por cierto video que Kyle publicó el 4 de abril, aunque el razonamiento exacto para ello no está claro.

