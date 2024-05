Will Smith recibe una visita indeseada y detienen a un presunto intruso en su casa de Los Ángeles

You have notifications blocked

El incidente de la semana pasada fue en una casa diferente, tal vez no sea sorprendente -dado que Will y Jada viven separados- esto salió a la luz después de que Jada anunció que en realidad se habían separado hace casi una década.

Will no estaba en casa en el momento del presunto incidente.

Fuentes policiales nos dicen que los agentes respondieron dos veces el pasado miércoles a la casa del actor en el área de Los Ángeles, con la primera llamada informando de un hombre sospechoso merodeando cerca de la puerta de Will y preguntando por alguien que no vive allí.

Son tiempos tensos para el equipo de seguridad de Will Smith . Todo gracias a un invitado no deseado que obligó a los guardias a actuar hasta que la policía pudiera llegar... TMZ ha indagado.

