Got A Tip? Email Or Call (888) 847-9869

Beverly Crusher In 'Star Trek: The Next Generation' 'Memba Her?!

Beverly Crusher In 'Star Trek: The Next Gen' 'Memba Her?!

By TMZ Staff
Published
'Memba Them?! -- Part 24
Launch Gallery
'Memba Her?! Launch Gallery
Shutterstock

American actress Gates McFadden is best known for playing the chief medical officer -- and hot redhead -- Dr. Beverly Crusher in the long-running sci-fi show "Star Trek: The Next Generation" ... back in 1987.

While you're here, can you solve the "Star Trek" trivia below:

McFadden was part of an ensemble cast, including Jonathan Frakes, Patrick Stewart and Michael Dorn.

Guess what she looks like now in her 70s!

Related articles