Beverly Crusher In 'Star Trek: The Next Generation' 'Memba Her?!
Beverly Crusher In 'Star Trek: The Next Gen' 'Memba Her?!
Published
American actress Gates McFadden is best known for playing the chief medical officer -- and hot redhead -- Dr. Beverly Crusher in the long-running sci-fi show "Star Trek: The Next Generation" ... back in 1987.
While you're here, can you solve the "Star Trek" trivia below:
McFadden was part of an ensemble cast, including Jonathan Frakes, Patrick Stewart and Michael Dorn.