Dion Lewis, jugador de la NFL, amenazó con escupir en la cara a un policía antes de ser detenido

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Taylor Swift & Travis Kelce Surface on East Coast Separately ... Ahead of Chiefs Game

Director Says Cops Were Called ...

'Saw X' Director Says Cops Were Called ... Over Gory Editing Sesh

Girl Squad in Full Effect in NYC

Taylor Swift Girl Squad in Full Effect in NYC Dinner with Sophie, Blake & Brittany Mahomes

... And I'll Prove It!!!

Women Can Box Three Minute Rds

Amanda Serrano Women Can Box Three Minute Rds ... And I'll Prove It!!!

... But I Hope He Gets In!!!

Ryan Clark James Harrison's A 'Borderline' HOFer ... But I Hope He Gets In!!!

Threatened To Spit In Officer's Face

Cops: Dion Lewis Threatened To Spit In Officer's Face ... Before Arrest

Up For $ale

George Washington Lock Of Hair Up For $ale

Fake Knife Shout-Out Saves Prop Store from Financial Ruin

Britney Spears Fake Knife Shout-Out Saves Prop Store from Financial Ruin

Pero según los documentos, "Lewis se volvió beligerante frente a otros clientes del casino, llamando a los oficiales 'p***ies', y advirtiendo que no iba a salir de la propiedad porque no hizo nada malo".

La policía dice que al ex New England Patriots se le dijo que tenía que irse de la propiedad y fue escoltado por el encargado de los estacionamientos, cuando las autoridades dicen que se le permitió pedir un Uber o un taxi afuera de las instalaciones, sin más repercusiones.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!