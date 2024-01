Las concursantes de "All American Girl" demandan a Nigel Lythgoe por agresión sexual y lesiones

Los demandantes citan la Ley de Responsabilidad por Abusos Sexuales y Encubrimiento de California (Sexual Abuse and Cover Up Accountability Act) que, en su opinión, permite reactivar sus demandas, aunque de otro modo hubiera prescrito.

TMZ publicó la historia, Paula Abdul también citó esa Ley cuando demandó a Lythgoe la semana pasada por supuestamente agredirla sexualmente mientras trabajaban juntos en "American Idol" y "So You Think You Can Dance".