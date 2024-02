Taylor Swift y Travis Kelce, por qué esta relación funciona cuando sus otras no lo hicieron

You have notifications blocked

Travis Kelce y Patrick Mahomes siguen de fiesta en Las Vegas cantando "We Are the Champions"

Como dice el Dr. Phil, no solo NO están celosos del éxito del otro, además se celebran sus logros.

Travis rompe el molde. No solo está en un campo diferente... además está en lo más alto. No compite con Taylor ni compara su éxito con el suyo. Ha conquistado su profesión y se siente cómodo y, como dice Skip Bayless, pueden relacionarse entre sí en un nivel de estrella.

Taylor Swift y Travis Kelce tienen un secreto que hace que su relación funcione de manera que sus relaciones anteriores no lo hicieron, y de la que se va a profundizar la noche del lunes en el especial de FOX "TMZ Investiga: Taylor and Travis, Ultimate Love Story".

