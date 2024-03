Billie Eilish rompió con su ex novio después de un sueño con Christian Bale

You have notifications blocked

Por ahora, parece que Billie no está centrada en ningún hombre, ¡porque su carrera está subiendo a nuevas alturas! Ella y Finneas tienen sus miras puestas en los Oscars del domingo, donde están nominados a Mejor Canción Original por "What Was I Made For?" de "Barbie", y también actuarán en la ceremonia.

El ex novio de Billie Eilish tiene que culpar a Christian Bale de que su relación no resistiera el paso del tiempo, y todo por culpa de un sueño que ella tuvo años atrás.

