El reencuentro de "Love Is Blind" deja más preguntas que respuestas

El ex de Megan Fox, Brian Austin Green, dice que la estrella de "Love Is Blind" no se debería comparar

En cuanto a Jimmy y Chelsea, su reconciliación no fue la única que hubo después del rodaje. Si bien esto no se compartió en el reencuentro, una entrevista entre bastidores mostró a Chelsea explicando cómo ella y Jimmy intentaron salir durante cuatro días después de cancelar su compromiso.

La pareja -que anunció que están viviendo juntos... cosa que ya sabíamos- una vez más negó que se engaron durante su reunión fuera de cámara. La ex prometida de Jeramey, Laura, dijo que no tenía ningún interés en escuchar sus excusas, tachando a ambos de "repugnantes".

Lo que probablemente está sucediendo es que Netflix está tratando de retener cualquier actualización real para la nueva temporada de "Love Is Blind: After The Altar", pero eso no significa que la reunión sea menos frustrante.

Por ejemplo, la revelación de anoche de que Jessica Vestal se uniría a la segunda temporada de "Perfect Match" no fue una sorpresa. Recordemos que TMZ ya había obtenido fotos de la belleza morena pasando el rato con la estrella de "Too Hot to Handle" - Harry Jowsey - desde el pasado mes de septiembre. Así que, en realidad, no es noticia.

