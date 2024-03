Las cartas de James Marsden, Taran Killam y Alan Thicke para Brian Peck

You have notifications blocked

Como hemos informado, Drake se establece para detallar exactamente lo que dice Brian le hizo antes de que él tuviera su propio show en Nickelodeon en el nuevo documental "Quiet on Set". "Quiet on Set" se estrena durante 2 noches en ID, a partir de las 9 PM el 17 y 18 de marzo.

Escribe: "Cuando me enteré de la detención de Brian me sorprendí mucho. Brian es la última persona que esperaría que fuera acusada de actividades delictivas. Lo primero que pensé fue 'esto es un error'. Sé que muchos de nuestros amigos comunes tuvieron pensamientos similares. Está demasiado fuera de lugar".

Taran -que trabajó en "The Amanda Show" y que también conocía muy bien a Brian- fue igualmente elogioso en su propia carta de apoyo al juez que preside el caso, llamándolo su "compañero de trabajo y amigo" y diciendo que no es alguien que deba estar en la cárcel.

Y termina escribiendo: "Brian es una buena persona con un miedo y un respeto muy sanos por la ley, y les aseguro que lo que Brian ha pasado en el último año es el sufrimiento de cien hombres. No quiero victimizar a Brian, ni él lo desearía nunca, pero sí me siento obligado a arrojar luz sobre el hecho de que él ha aprendido la lección".

